前七个月中国22城市“卖地”收入翻番

（联合早报网讯）受到三、四线房地产市场持续高温、热点城市加大土地供应等因素影响，中国主要城市土地市场持续活跃，多地卖地收入同比大涨。

中新社报道，中原地产研究中心昨天（8月1日）发布的数据显示，2017年前7月，中国卖地最多的50个城市合计土地出让收入达到了1.7万亿元（人民币，下同），与2016年同期相比上涨44.5%。50个城市平均地价上涨33%，地价上涨城市主要集中在三线城市。

从数据来看，一、二线城市土地成交金额依然较高。今年前7月，北京、南京、杭州、武汉、重庆、苏州、郑州、合肥、广州、天津、上海、佛山等12个城市“卖地”收入超过500亿元。

中国指数研究院同日发布的报告也显示，上周一、二线重点城市为土地出让金的榜单主力，北京、福州土地成交出让金额均超过百亿元。一线城市中，京沪广一周卖地收入就达到277.5亿元。

从增长速度来看，卖地收入增长较快的城市大多集中在三、四线城市。中原地产研究中心数据显示，1月至7月份，50个城市中，卖地收入同比涨幅大的城市为菏泽、漳州、无锡、湖州、滁州、嘉兴、沧州等。其中，菏泽、漳州、无锡三个城市土地出让金与去年同期相比上涨超过4倍。此外，包括金华、广州、台州、北京等22个城市卖地收入与去年同期相比翻番。

一线城市如北京、广州等土地出让收入大涨与地方政府主动加大土地供应有关。以北京为例，上周，北京大兴、昌平、平谷区共6宗宅地成功出让，总计“揽金”150.9亿元。

8月1日一天，北京就成交三宗宅地。据亚豪机构统计，今年以来北京住宅地块已成交37宗，并且目前仍有七宗处于挂牌出让当中，其中包括自住房，可售商品住宅、租赁型商品住宅等多种类型。

虽然土地成交和供应加大，但在严厉调控之下，热点城市土地成交溢价率明显下降。天津等城市近期出台政策，在土地竞买时，报价达到最高限价时，竞报“自持面积”，带动土地成交溢价率下行。今年以来，武汉、北京、南京、合肥、天津、重庆、上海、苏州等城市的土地溢价率相比2016年同期有明显降低，如武汉土地成交溢价率仅3.44%，北京不到30%。

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