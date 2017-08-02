旅法大熊猫“欢欢”喜怀双胞胎 预计本周末产仔

（联合早报网讯）法国博瓦勒野生动物园方面8月1日宣布，旅法的中国大熊猫“欢欢”喜怀双胞胎，预计将于本周末产仔。如果情况顺利，中国大熊猫将首次在法国的土地上“传宗接代”。

中新社报道，博瓦勒动物园1日发布的新闻稿说，园方7月26日通过超声波检查确认雌性大熊猫“欢欢”怀孕，胚胎约长3.4厘米，迄今发育良好。8月1日进行的最新一次B超检查发现“欢欢”体内还有第二个熊猫宝宝，同样发育正常。

新闻稿还说，喜讯传出后，两名来自中国的熊猫饲养员已经专程抵法。作为熊猫保育专家，他们将为动物园的熊猫饲养团队提供有力帮助，指导法方如何正确照顾熊猫宝宝。

博瓦勒动物园在此前的一份新闻稿中介绍说，依照惯例，新生的熊猫幼崽通常由中方命名，并由旅居国的第一夫人担任其监护人。但截至目前，园方尚未得到总统夫人方面的确认。

据介绍，熊猫宝宝将在出生后的两至三个月内生活在母亲身边。这期间，游人可通过园内的大屏幕观看熊猫一家起居活动的视频直播。哺乳期过后，熊猫幼崽会拥有自己的居所，并正式与公众见面。

2012年1月，来自中国四川的雄性大熊猫“圆仔”和雌性大熊猫“欢欢”抵达法国，落户位于法国中部圣艾尼昂市的博瓦勒野生动物园，进行为期10年的中法大熊猫繁育合作计划。“圆仔”和“欢欢”是目前仅有的一对旅法大熊猫。



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