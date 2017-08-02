福建再推新政鼓励台湾青年来闽就业创业

（联合早报网讯）处于对台前沿的福建省再推惠台新政。中新社记者获悉，该省日前出台《进一步鼓励和支持台湾青年来闽就业创业的若干措施》，从加强政策信息发布、拓展平台载体建设、加大政策支持力度、完善配套服务等四个方面，提出12条具体举措，鼓励支持台湾青年来闽就业创业。

中新社报道，根据《若干措施》，在加强基地建设方面，新设一批省级台湾青年就业创业基地，对国家级、省级新批准设立的青创基地分别给予一次性50万元（人民币，下同）、30万元的奖励，对每年考评合格的基地给予10万元的奖励。

在政策扶持方面，对全省三大主导产业和现代服务业等重点发展行业的规模以上企业，以及商协会、养老机构招收台湾青年，给予用人单位补助。同时，实施引进台湾优秀青年计划，积极引进台湾高校和中职学校全职教师、医师、社工，对用人单位实行就业补助政策。

在完善配套服务方面，强化辅导功能、完善金融服务、提供医疗待遇、推动出行便利，为台湾青年在闽就业创业和学习生活创造良好的环境。

统计数据显示，截至今年4月份，在福建就业创业的台湾青年有9000余人，主要集中在各类青创基地、台资企业、民营企业、高校和部分企事业单位等。

其中，该省各类台湾青年创业基地56家，累计吸引台湾青年来闽创业1087人，带动台湾青年就业1110人。涉及贸易、批发零售、创意设计、IT研发、生物科技和互联网+等多个行业领域，初步形成规模集聚示范效应。台资企业成为台湾青年就业主体，共7036人，占台籍员工总数的79%；部分从事电子、机械等行业的民营企业与台湾企业合作密切，引进了许多台湾高层次人才和研发团队。福建省现有台湾个体工商户1245家，其中80%约900余人为台湾青年。

此外，截至今年4月份，福建省高校聘用台湾青年教师来闽全职任教70多人，事业单位岗位累计录用台生42人，平潭实验区机关事业单位招聘台湾专才21人。该省已有11所高校面向台湾地区招生，目前在福建省就读的台生有1614人（专科以上学历），累计招收台生6422人。

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