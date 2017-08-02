蔡若莲任港教育副局长 林郑：无人就用人强加压力

（联合早报网讯）香港特首林郑月娥今日出访新加坡，及后转访泰国；展开上任后首次外访行程。她今早见记者时表示，新政府上任“满月”，过去一个月“好努力工作好充实”，成功推出教育新资源，又公布“一地两检”等，并已展开首份施政报告的咨询工作。

据星岛日报报道，政府昨日公布10名副局长及8名政治助理名单，林郑指他们都有心有力有承担的人士，并且同意她的施政理念。她又主动提到，留意到社会对教育局副局长蔡若莲有不同的声音，但“好难明白一个副局长的委任，点解会提升至向教育界开战”，她重申行政立法关系，政府是用人唯才，不以政治立场先行为施政原则，而所有名单是由局长推荐，无人就用人强加压力给她。

她又提及，顾及政府的面子及尊严是应重开“公民广场”，已责成相关部门在3个月内交报告。另对于政府活动是否安排网媒采访，她指会以开放包容，积极正面的态度去处理，已要求新闻处处长研究机制，并就细节与传媒沟通。她早前亦亲身与记者协会就事件会面及沟通。

林郑表示以上两个问题正处于司法程序，而她有感而发引用终审法院李国能所指，法庭不是解决政治问题的地方；希望透过主动积极聆听去解决问题。

另外林郑重申，在委任副局长及政助时，并无偏帮某一方的政党，只是未收到泛民的推荐。她强调蔡若莲是由教育局局长杨润雄所推荐，又反问道“点可能政府委任一个人要全个社会支持?？”“百思不得其解，点解社会有人反对就唔可以委任呢？”

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