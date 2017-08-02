陈文敏：倘高铁扩建　中央在港管辖权势必扩大

（联合早报网讯）高铁一地两检方案争议持续，港大法律学院教授陈文敏形容方案属“割地”，指世界上绝少地方主动放弃原有的司法管辖权。他担心，日后高铁扩建时，中央在港管辖权势必随即扩大。

据明报报道，港府早前公布高铁一地两检方案，以租赁形式把西九站部分区域划成内地口岸区，该处司法管辖权亦归内地。港大法律学院教授陈文敏在港台节目上表示，政府利用《基本法》第20条（香港可享有中央授予的其他权力）“夹硬”绕过整套《基本法》，以实行一地两检，等于政府间接承认了现行方案不符合《基本法》，是不能够接受。

陈文敏指，一旦因一地两检而使用第20条请中央授权，将会开极坏先例，或比释法更危险。他解释，释法仍有限制范围，“例如就宣誓（案）释法，有个范围”；但第20条中的“‘其他’权力是乜都得”，基本法亦未有订明启动该条例的原则，他指若启动20条将是极危险的“缺口”，“等于开了后门，（香港）无遮无掩”。

律政司长袁国强早前以“业主”形容中央，“租户”形容香港，称若业主认为不够地用，可问租户“租番间房”。陈文敏认为，这比喻具误导性，指租赁地方时不会将管辖权都出租，亦指没有一个地方会将市中心划成一个边界。

对于有意见指，高铁在深圳停站车上进行清关耗时长故不可行。陈文敏认为，车上检所需时间不多，若使用一地两检方案，为了方便、省时，却要代出代价令《基本法》所有保障完全变质，质疑政府未有考虑其他对特区伤害较少的方案。

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