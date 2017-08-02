巡航南中国海 美神盾驱逐舰一船员失踪

（联合早报网讯）上个月进入西沙群岛中建岛12海里的美军神盾驱逐舰“史塔森号”（USS Stethem），周二在南中国海巡航任务时发现一名船员失踪，目前美军已经和日本自卫队联手，派出船舰及飞机在南中国海海域展开搜索。

据中时电子报引述《防务新闻》报道，美军太平洋舰队（United States Pacific Fleet）1日表示，神盾驱逐舰“史塔森号”一名船员在上午9点左右，于菲律宾苏比克湾西边140英里处坠海失踪，美军也已出动了3艘船舰及1架P-3反潜巡逻机，并联手日本海上自卫队的准航母“出云号”与护卫舰“涟号”，一同在南中国海海域进行搜索但仍无所获。

一名海军官员表示，失踪船员是一名是男性上尉，在发现他失踪不久前才确认过他有登上在驱逐舰。

这已经是美军在今年夏天第2次于太平洋地区进行主要的搜索行动，美军飞弹巡洋舰“希洛号”（USS Shiloh）6月表示有一名船员在该海域失踪并展开搜索，但最后发现该名船员躲在舰上的机舱中，最后船员也被以“怠忽职守”的罪名起诉。

神盾驱逐舰“史塔森号”7月2日以无害通过的名义，进入中国控制的中建岛周边的12海里范围内，中国当时也派遣军舰跟踪、监视，也是川普入主白宫以来，美军第2次派遣军舰接近中国在南中国海声称拥有主权的岛屿。

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