台公务机关下午关冷气 被指“顶多省0.01%电力”

（联合早报网讯）和平电厂高压电塔倒塌，全台湾面临限电危机，公务机关每天下午1至3点关冷气节电。学者批评，政府对策舍本逐末，核能流言终结者创办人黄士修直言，这样做，顶多省下0.01%的电力。

据联合新闻网报道，和平电厂电塔倒塌，全台净尖峰供电能力减少130万瓩，立时有限电之虞。根据台电最新资料显示，自明天算起，未来一周平均净供电能力为3554.07万瓩，其中有3天备载容量亮红灯，进入限电警戒，其余4天皆在供电吃紧和限电警戒的黄、橘灯徘徊。

行政部门“共体时艰”，限时关闭冷气，改吹电扇。台电发言人林德福表示， 和平电厂修复时程估计为15天，将全力协助和平电厂的复原工作，台电也计划提高“需量竞价”的诱因，鼓励用电大户在尖峰时段减少用电量，方案在研拟中。

黄士修在面簿指出，假设一台冷气需用电2000瓦，再假设政府有20个部门，每个部门有100台冷气，换算下来就是400万瓦的功率，但台湾尖峰用电需求为36000百万瓦，公务机关限时关冷气顶多省下0.01%的电力。政府目前提出“需量竞价”等政策，等于付钱给厂商在尖峰用电时段把产线停下来，让厂商有利可图，其实早已实质限电。

黄士修说，台湾的法定备用容量率是15%，但在政治干预核一厂1号机与核二厂2号机长期无法重启的情况下，就算加入林口电厂新增的机组，台湾的实质备用容量率也仅8%左右，所以每天的备转容量率都在2至6%之间徘回，一旦有机组出事，就是准备限电。

台科大电机系副教授萧弘清说，政府机关节电做法多是舍本逐末，台湾当前设电厂有困难，既然不能开源，就要节流，根本问题在于很多中小型工厂使用低效率的设备，但政府在推动高效能设备，如LED灯、高效率马达等，做得并不全面，期许政府能正视问题。

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