中国乒协公示全运会参赛名单 马龙许昕樊振东在列

（联合早报网讯）今日(8月2日)，中国乒乓球协会在官网发布公告，公示今天津全运会的乒乓球项目参赛名单。其中，马龙、樊振东、许昕等人都在列，已经从国家队退役的李晓霞则不在名单内。

据新京报报道，从乒协公示的参赛名单看，国家队全部主力都将出战，其中马龙代表北京队参加男单、男双以及团体比赛，他的双打搭档是上海队的许昕。同时，上海队的许昕以及解放军队的樊振东也一同出现在名单之上。张继科则代表山东队出战男子单打和男子团体两个项目。

这份名单之所以受到关注，主要是因为此前的罢赛事件。6月份的中国公开赛期间，马龙、许昕、樊振东等人集体罢赛，力挺前总教练刘国梁。这之前，中国乒协决定对国乒队进行改革，不再设总教练一职，前总教练刘国梁改任中国乒乓球协会第19位副主席。

罢赛事件后，国家体育总局、中国乒乓球队均对马龙等人的做法提出批评，包括许昕、樊振东在内的全部男队队员还缺席了澳大利亚公开赛。一个多月来，国乒男队主力也未参加任何比赛。这期间，有消息传出，马龙、许昕等人的全运会参赛资格或受影响。

7月22日，北京乒乓球队总教练张雷在接受采访时表示，马龙不会受到之前国家队风波的影响，他和丁宁目前训练状态非常好。“只是马龙手腕有点伤，但不会影响全运会参赛。”

值得一提的是，中国乒协曾在6月30日公布一份全运会名单，当时山东队员李晓霞还在名单内。但在今天公示的这份最终名单中，已没有了李晓霞的名字。里约奥运会后，李晓霞宣布从国家队退役，前不久公布恋情，男友是原国乒队队员翟一鸣。

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