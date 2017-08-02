台陆委会出新招 拍动画吁大陆“有话好好讲”

视频来源：台陆委会Youtube

（联合早报网讯）台湾陆委会推出最新宣传动画短片“有话好好讲”，内容为大鲸鱼和小海豚在海中戏水，透过旁白说明“我们靠的那么近，应该多沟通，友善的相处，了解彼此的想法”，隐喻两岸沟通机制停摆，影片最后还打上字卡，对中国大陆喊话“两岸和为贵，有话好好讲”。

据联合新闻网报道，陆委会最近推出多部“小清新”风格宣传短片，无论是针对两岸青年学生交流的短片，还是以两岸婚姻为主题的微电影“最美的风景”，影片基调充满文艺气息，在网络上引发不少讨论。

日前陆委会在YouTube上推出最新宣传短片“有话好好讲”，延续一贯的文青风格，片中以大鲸鱼和小海豚为主角在水中戏水为主，并配上简单的旁白，旁白说，“他和我们面对同一片海洋，他很高大，也很强壮，只要翻个身，转个向，就会有很大的影响。他应该知道，我们靠的那么近，应该多沟通，友善的相处，了解彼此的想法，有话好好讲，大家做伙伴，面对更宽广的海洋”。

“有话好好讲”不仅推出国语版，还推出台语与客语3个版本，有网友留言说“拍这影片不会有影响，中国是躲不掉的敌人”，此外，也有网友表示，“已经搞不懂这部片的TA（目标受众）了…”、“这广告是拍给谁看的？”

陆委会表示，这一年多来，政府持续释出诚意与善意，关键在于中国大陆方面是否务实看待两岸关系，希望透过“两岸和为贵，有话好好讲”这支短片，让各界了解台政府希两岸展开沟通对话的立场，并呼吁中国大陆方面扬弃僵化的思维与作为，用真心沟通，以诚信交流，创造双方各种协力与合作的可能性。

陆委会说，鲸鱼与海豚在生物学上的分类同属鲸目，但在体型及习性上有不同程度的差异。这部短片采用拟人化的海洋生物隐喻两岸关系，重点并非在生物学上的物种差异，而是希望藉此传达两岸应相互沟通、和平共处等意象。

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