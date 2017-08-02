苹果CEO回应在华下架VPN：政策执行力度增强，苹果守法

（联合早报网讯）8月2日，在苹果财报发布后的电话会上，苹果CEO蒂姆·库克回应了苹果应用商店中国区将VPN（Virtual Private Network）应用下架的事件：受到中国相关法律强大的执行力度影响。

据澎湃新闻报道，VPN即虚拟专用网络，其主要功能是在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。

日前海外媒体报道称，苹果公司已经从中国区 App Store 中下架了所有主要的 VPN 应用。一家名为ExpressVPN的VPN应用在其官方博客中提到，包括 ExpressVPN 在内的所有主要 VPN 应用程序已经在苹果中国应用商店内下架。

库克称，早在2015年，中国就已经缩紧了围绕VPN的政策，要求相关运营者需取得政府所授予的牌照。

“今年开始，中国增强了这一政策的执行力度。”库克说，由于许多VPN应用并不满足监管者的规定，所以苹果被要求下架这些应用。

澎湃新闻此前报道，有关中国加强对不合规范的VPN清理整顿已经有一段时间。7月25日，针对“个别中国境内的VPN供应商已经停止运作”一事，工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰在当天的国新办例行发布会上表示，主要是对那些无证经营的、不符合规范的进行清理。对于依法依规的企业和个人是不受影响的。

“我们宁愿不去移除这些应用，但就像是我们在任何一个国家和地区所做的那样，我们在遵守当地法律的情况下在当地开展生意。”库克说。

尽管在中国地区移除了VPN应用，但库克仍然强调了苹果公司的立场：将为当地消费者提供最有趣的产品，并希望未来将放宽管制。“我们相信，即使意见不同，但仍然可以与政府部门进行接洽并做生意。通过这一案例，我们期望在未来，一些管制将逐步放宽。”库克说。

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