网曝微信将增“不常联系朋友”功能，条件为半年内无互动好友

（联合早报网讯）近日，有网友曝光了一张微信内测截图，称新增“不常联系的朋友”功能。

据法制晚报报道，根据网上流出的截图，“不常联系的朋友”功能属于隐私设置选项，条件包括“半年内无单聊”、“无共同小群”、“半年内没有回复过他(她)的朋友圈”。

据悉，目前，该功能还处于内测阶段，尚不清楚具体操作是什么。不过，有业内人士猜测，可能会有屏蔽删除或清理朋友圈等功能。

该功能在网上引发网友热议，热闹程度不亚于此前的“允许朋友查看最近三天朋友圈”。有网友表示，“可能一不小心就屏蔽了暗恋自己的人。”“不打算更新了，不给暗恋的人留机会呀。”也有网友打趣道“不不不，这样我好朋友老同学结婚会找不到我要份子钱的。”

今早，记者联系到微信，相关负责人并没有明确表示新版本的微信是否会增加以上的功能，只是强调“目前版本仍在内测中，准确功能等新版本最终更新为准。”对于新版本何时能够推出，该负责人也表示并不知情，要看产品节奏。

不过，记者发现，微信从2011年1月初登场，到现在微信已经迭代了6年，平均每两个月就要推出新的版本，而目前微信最新版本的更新时间是在2017年6月21日，估计8月就会推出新版本。

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