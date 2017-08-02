限电红灯在即 台电向用电大户买电

（联合早报网讯）泥莎海棠台风接棒袭台，强风豪雨造成花莲民营的和平电厂铁塔倒塌，130万瓦的电力无法输入电力系统，台电预计明天（3日）将亮起第一颗供电灯号红灯。台电今天宣布，为了在供电紧张期间抑低用电量，“向用户买电回来”的需量竞价措施，即日起每度报价加码两成。另外为了邀请更多用户参与，也放宽规定用户可随时申请“经济型”需量竞价措施。

据台湾联合新闻网报道，台电指出，随着台风过境，全台将逐渐回复高温炎热天气，导致用电量居高不下。为纾解尖峰用电，台电推出更具诱因的需量竞价措施因应方案，来增加抑低用电量，并邀更多高压用户参与。

台电说明，提高抑低用电诱因方面，台电预估隔日备转容量率小于或等于6%时，针对当日下午六点前通知的用户。若用户隔日实际抑低容量超过前月平均每次抑低容量(新用户则采取当月前五次平均抑低容量作基准)，其流动电费扣减将按照抑低用电每度报价的120％计算。

举例来说，如果Ａ用户七月平均每次抑低用电1000度，实施期间当次实际抑低1200度，多抑低的200度就可以用户报价的1.2倍(最高每度12元-台币)来计算当月流动电费扣减。

为邀请更多新用户参与，台电也放宽申请规定，用户可随时申请“经济型”需量竞价措施，不受在抑低用电月份开始前申请的限制，也就是，用户若要在8月参与“经济型”需量竞价措施，已无7月31日以前申请的限制，实施期间用户每日皆可申请。

“需量竞价”措施是台电在2015年5月推出的电力需求端管理机制，今年扩大为全年实施。目前分为“经济型”、“可靠型”、“联合型”，简单来说就是台电向高压用户将电力买回。只要用户愿意在用电尖峰时间减少用电，可以依自身选择方案自订回售价格，在前一日11点前透过台电“需量竞价平台”报价，来和台电的发电机组相互竞价，得标后若确实依照提报的抑低量减少用电，就可获得电费扣减。

台电指出，需量竞价措施今年7月申请量达67.4万瓦，在夏季尖峰用电期间，该措施可发挥聚沙成塔的节电效益。，举例来说，以2016年5月31日备转容量率创10年新低的同时，需量竞价于当日抑低38.9万瓦的负载，有效纾缓供电吃紧情形。

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