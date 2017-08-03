世界首条高海拔多年冻土区高速公路通车

（联合早报网讯）8月1日，经过近7年建设，世界首条高海拔高寒多年冻土区高速公路、中国首条穿越青藏高原多年冻土区高速公路——青海省共和至玉树高速公路正式通车运营。

据科技日报报道，共玉高速公路穿越多年冻土区里程长达227公里，占路线总长的36%。在多年冻土区进行路基、隧道、桥涵施工，不可避免地会引发冻土消融，这在全国乃至世界都没有技术先例。

“共和至玉树高速公路建设关键技术”的项目负责人、中国交建副总工程师、中交一公院党委书记汪双杰介绍，为了解决高原冻土区修建高速公路工程难题，一公院采用“通风换气”——通风管路基、片（块）石路基，“隔离遮盖”——黑色防护网遮盖工艺、XPS隔热板路基，“热量传导”——温热棒路基等技术手段，攻克冻土消融这一世界性技术难题。

报道称，共玉高速公路也被当地人称赞为草原上“长”出来的公路。汪双杰介绍，一公院创新三江源区高寒脆弱生态路基修筑无痕化施工技术，提出退化草场草皮移植复垦技术以及高寒地区植生袋最佳物种、腐植土、保水剂及营养肥的配比用量，将青藏高原宝贵资源草皮充分利用，以草皮移植边坡防护替代原设计窗孔式、菱形骨架防护，节约工程建设投资7亿元以上。

目前，科研项目“青海省共和至玉树（结古）公路建设关键技术”成果经鉴定达到国际先进水平。

据报道，共玉高速公路为中国国家高速G0613西宁至丽江公路在青海境内的重要路段，今后将成为青、藏、川、滇藏区黄金旅游线的重要路段。

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