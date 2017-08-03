韩春雨NgAgo论文被自然子刊撤稿

（联合早报网讯）在国内外学者几番公开质疑其可重复性过去一年后，河北科技大学副教授韩春雨关于新基因编辑技术NgAgo-gDNA的论文已由《自然-生物技术》撤回。

据澎湃新闻报道，北京时间8月3日，《自然-生物技术》发布声明称，撤回韩春雨团队于2016年5月2日发表在该期刊的论文。澎湃新闻获悉，论文撤回，是韩春雨主动申请撤回。

据报道，韩春雨出生于1974年，现为河北科技大学副教授，本科毕业于河北师范大学，硕士就读于中国农业科学院，在中国协和医科大学取得博士学位。

报道称，在学术出版里，受到广泛质疑的论文在期刊的调查和协调下，往往由论文作者主动向期刊申请撤稿，以减少对论文作者科学信誉的伤害，同时避免更多的科研工作者继续引用该论文。

此前，该论文甫一发表，韩春雨团队及其报告的NgAgo技术得到了诸多喝彩声。论文中所描述的NgAgo技术是利用格氏嗜盐碱杆菌(Natronobacterium gregoryi)的Argonaute核酸内切酶，以DNA为介导进行基因编辑，简称NgAgo-gDNA。

但同年7月以来，该论文的可重复性得到国内外学者的广泛质疑。在按照韩春雨论文所述的方法进行实验后，他们无一例外地没有看到NgAgo技术有能编辑基因的迹象。

在被质疑的一年时间里，韩春雨不愿公开实验记录，并表示他的实验可重复，他正在不断改进实验效率。韩春雨还曾表示，其他实验室无法重复，80%的原因是实验用的细胞被污染了。

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