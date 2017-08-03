失联女教师疑曾现身钏路市 中方关注失联公民

（联合早报网讯）中国驻札幌总领事馆网站2日发布消息称，北海道警方2日下午通报，7月23日12:20分，在钏路市车站附近便利店的监控录像中，发现了疑似中国失联公民路过的影像。警方正在就此进一步核实。

据中新网报道，消息称，已紧急赶赴阿寒湖地区的中国驻札幌总领事孙振勇，于8月1日下午约见北海道钏路市(阿寒湖所在市)市长虾名大也、阿寒町行政负责人古川幸男及钏路市该事件负责人等，再次表达了中方对失联公民的极大关切。

孙振勇总领事表示，鉴于近日不断出现日本民众在阿寒湖地区目击到疑似失联公民的消息，希望钏路市、阿寒町及当地警方更加努力开展搜寻工作，在增派警员、扩大范围、加强措施的同时，发动当地渔民、农民、居民等各界人士和相关机构积极参与搜寻，以尽快找到失联公民下落。

钏路市市长虾名大也、阿寒町行政负责人古川幸男及钏路市该事件负责人表示，对中方的极大关切深表理解，钏路市政府、阿寒町政府及警方将加强合作、增强措施并发动各界力量投入搜寻工作，同时将和中国总领事馆继续保持密切联系。

另据北海道警方8月2日下午向中国驻札幌总领馆馆通报，7月23日12:20分，在钏路市车站附近便利店的监控录像中，发现了疑似失联公民路过的影像。警方正在就此进一步核实。

截止至8月2日22时，暂无失联公民进一步消息。

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