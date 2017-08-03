乐视危机波及24家新三板公司 杨幂参股公司受牵连

（联合早报网讯）受到乐视系资金链危机波及的，不只是金融机构，还有至少24家新三板公司。

据澎湃新闻网报道，根据已经公布的最新财务报告，乐视系仍然出现在了24家新三板公司应收账款名单中，涉及应收账款金额4.14亿元。

其中，涉及金额最大的是影视明星杨幂参股的嘉行传媒，这家制作发行了《三生三世十里桃花》的公司在2016年年报中披露，该公司最大的应收账款方便是西藏乐视网信息技术有限公司，涉及金额7680万元。不过，截至年报披露日，西藏乐视已经回款2800万元。

排名第二的和力辰光，这家因《小时代》系列电影而获利巨大的公司，在2016年年报中，对乐视系应收账款进行了全额计提坏账准备，涉及金额5338.5万元。

涉及金额最小的是集媒互动。在该公司的2017年半年报中，乐视网以40.9万元位列应收账款名单第一位，这较2016年年报的数据减少了6万元。

但受影响最大的可能是汇特传媒，这家乐视的广告服务商，截至2016年年底的净资产只有3306.4万元，而乐视系公司拖欠汇特传媒的广告款就有3500万元。为追讨欠款，该公司已将乐视营销告上了法庭。

值得一提的是，包括嘉行传媒、和力辰光、咏声动漫在内的三家新三板公司，目前均有意推进A股IPO，乐视系的欠款对这一进程将产生多大影响，目前尚未可知。

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