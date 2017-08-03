冲绳一商家被曝“专宰”中国游客：加价10倍

（联合早报网讯）近日有日本网友发现，在冲绳游玩的时候，发现有出租海滩用品的业者，故意对中国游客开价10倍，随即引发争议。

据环球网援引日本琉球新报网站的报道称，位在冲绳县宫古岛上的某家海滩用品出租业者，在出租大阳伞的项目上，竟贴出“中国人要2万日元(仅限于中国人)”的告示，但其他游客只需付2千日元，随后被人投诉“歧视”。

据报道，该店家已经在当地营业14年。店主就此辩解称，“广告牌是今年7月中旬才树立的，没有歧视中国人的意思，只是不想租给他们罢了”，“中国游客的行为习惯非常不好，一人坐的椅子偏偏要5个人挤在一起，导致椅子被弄坏”，“已经忍他们(中国游客)很久了，因为今年不想租给中国游客，所以才加价10倍”。

宫古岛观光协会称，大家都在忙着想方设法扩大观光产业的时候，出现这样的广告牌只会为当地旅游带来负面印象，希望有关部门加强管理，好好整顿。

日本国内网友对此议论纷纷，褒贬不一，有网友对部分中国游客的行为进行指责，但也有日本网友称“这个事情跟国籍没有任何关系”，“以这样的方式处理问题就是歧视”，“就不能好好的用中文友好的提醒？”“决不允许歧视!”

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