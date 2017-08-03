中国首艘国产航母已开始动力测试

（联合早报网讯）今年4月26日刚刚下水的首艘国产航空母舰，一直是社会各界关注的热点，这是中国国防装备建设的一个重大里程碑，也是中国全国协作军民融合的重大成果。首艘国产航母研制总指挥胡问鸣在接受央视专访时表示，目前航母建造进展顺利，并已经开始了动力系统的测试。

据央视新闻客户端报道，第一艘由中国完全全新建造的航空母舰，同时也是中国拥有的第二艘航空母舰，今年4月26日在大连完成下水。胡问鸣介绍，这是航母研制的重要节点之一，完成下水后，首艘国产航母依然在船厂内进行后续的设备安装和测试工作。

首艘国产航母研制总指挥 胡问鸣：现在它的一切进展都很顺利，很快就会进入汽轮机动车，然后进入到系泊试验阶段。这样也会比我们整个进度有所提前。

胡问鸣介绍说，作为一种大型的水面舰艇，航母的建造分为开工、下水，系泊试验和海上试验，以及最终交付部队四个节点。在完成设备安装后，首艘国产航母将进入系泊试验阶段，以验证航母上的设备是否满足船舶设计等要求，为未来海上试验做准备。

胡问鸣：系泊试验开始，也就是说，他的发动机电力供应能够自主了。我相信我们在下个月，能够提前进入到这个阶段。交付之前，我们还有到海上去做各种系统的试验，包括舰机试配性，包括武器系统，这些在海上航行的试验。

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