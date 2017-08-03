雄安新区集中整治“散乱污”工业企业

（联合早报网讯）河北省环境保护厅近日出台的《雄安新区“散乱污”工业企业集中整治专项行动工作方案》提出，为推进雄安新区打造优美生态环境，组织雄县、安新、容城三县开展“散乱污”工业企业集中整治专项行动，特别是对历史形成的有色冶炼、制鞋、塑料加工等规模以下的污染企业和环境问题进行严肃查处，8月底前全面完成排查清单中的“散乱污”企业整治工作。

据河北日报报道，该专项行动全面排查“散乱污”企业分布情况，建立“散乱污”企业数据库。对排查清单中的“散乱污”企业，坚持分类施治，即关停取缔一批、整合搬迁一批、整治改造一批。

根据官方要求，对不符合中国产业政策、不能稳定达标排放、治理无望、民众反映强烈的“散乱污”企业，各县按照“两断三清”(断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备)标准予以关停取缔。

根据方案，河北省环境保护厅采取抽查和巡查方式开展督导检查，加强对雄安新区“散乱污”企业整治工作的监督检查。各县严格按照方案要求，加强督导检查力度，对发现存在违法行为的企业，依法依规予以严厉打击，严肃处罚，涉嫌犯罪的依法移送刑事司法机关，实现行政执法和刑事司法有机结合，对应查未查、隐瞒问题的，及时纠正，督促整改，确定目标任务完成。

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