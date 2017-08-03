中国共享单车新规发布：禁向未满12岁儿童提供服务

（联合早报网讯）近日，经中国国务院同意，中国交通运输部、中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、人民银行、质检总局、国家旅游局等10部门联合出台了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》。此前，交通运输部曾于5月22日该意见的《征求意见稿》，向社会公开征求意见。

据新华网报道，《指导意见》指出，互联网租赁自行车是分时租赁营运非机动车，是城市绿色交通系统的组成部分，是方便公众短距离出行和公共交通接驳换乘的交通服务方式。要坚持优先发展公共交通，统筹发展互联网租赁自行车，推进公共租赁自行车与互联网租赁自行车融合发展，建立完善多层次、多样化的城市出行服务系统。

针对车辆投放问题，《指导意见》提出要引导有序投放车辆，根据城市特点、发展实际等因素研究建立车辆投放机制，引导企业合理有序投放车辆。不鼓励发展互联网租赁电动自行车。

为提升互联网租赁自行车服务水平，《指导意见》明确要求运营企业要加强线上线下服务能力建设，对用户注册使用实行实名制管理并签订服务协议，明示计费方式和标准，建立投诉处理机制，为用户购买人身意外伤害险，禁止向未满12岁的儿童提供服务。落实车辆停放管理责任，采取电子围栏等综合措施有效规范用户停车行为，及时清理违规停放、存在安全隐患、不能提供服务的车辆。加强监督管理和宣传教育，公开通报存在问题，引导安全文明用车，提高企业服务质量和用户信用评价。

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