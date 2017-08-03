记者暗访：菲佣没到就被预定 一次性支付6.5万

（联合早报网讯）近日有菲律宾媒体报道称，中国5个城市将率先开放引进菲佣，双方正在研究提供菲律宾家政服务员月薪约人民币1.3万元的可能性。尽管消息尚未得到官方确认，但这有着“世界上最专业保姆”之称的家政服务，似乎有了落地可能。

据扬子晚报报道，中国大陆目前规定，个人及家庭不允许雇佣外籍劳工，“菲佣”拿到工作签证非常困难。然而，目前不少城市已经有家庭雇起了菲佣，不过这些菲佣多是利用旅游签证“黑”在国内的。曾雇佣过菲佣的南京市民表示，虽然菲佣职业化程度高，但是也有不方便的地方，并非适合大部分家庭。

广州一家菲佣中介的负责人黄先生对记者说：“现在一批只能来2到3个人，很多菲佣没来内地前就被预定了，预定需要提前10天。”

黄先生提供的中介服务协议书显示，雇佣菲佣工作一年，雇主需要一次性付清6.5万元，其中签证费3000元，送关费8000元，机票费6000元，中介费13000元，余下的35000元则是菲佣一年的预付工资。

紫牛新闻记者注意到，中介服务协议书上并没有“外籍工作人员”等字眼，菲佣以“家政工作人员”指代。黄先生说，目前他提供的菲佣都持旅游签证，毕竟工作签证非常难办，即使办好也只有半年，“现在99%的菲佣都是黑在中国，能干几年是几年。”



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