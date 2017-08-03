官媒：中部战区陆军新调整组建的第83集团军驻新乡

（联合早报网讯）中国官方媒体近日的公开新闻报道披露，中部战区陆军新调整组建的第83集团军驻河南省新乡市。

据澎湃新闻引述河南省新乡市《新乡日报》报道，在建军90周年来临之际，带着对人民子弟兵的深情厚谊，新乡市委书记张国伟等于7月31日来到驻新31679部队，与驻新31679部队政委卢少平等部队首长座谈。

报道提到，张国伟指出，驻新31679部队面对时代大考，坚决贯彻党中央、中央军委和习主席的决策指示，紧紧围绕改革、战备、稳定谋划推进部队建设，突出举旗铸魂、聚焦打赢、转型重塑、稳中求进，实现了平稳起步、顺利开局、有序运转。我们为有这样一支威武之师、文明之师驻防新乡而倍感骄傲和自豪。

报道称，卢少平少将介绍了部队建设情况，并感谢新乡市委、市政府及社会各界对部队的关心和厚爱。

而在7月21日晚间的《精兵劲旅》节目中，原第16集团军政委卢少平少将以新调整组建的第83集团军政委身份亮相。

上述官方媒体的新闻报道交叉证实，第83集团军驻河南省新乡市。而此次18个集团军调整重组为13个集团军之前，原第54集团军军部驻地即在新乡。

新乡市位于河南省北部，北依太行，南临黄河，紧邻省会郑州，是中原城市群及“十字”核心区重要城市之一。

在改革强军的“脖子以下”阶段，中央军委决定以原18个集团军为基础调整组建13个集团军。其中，中部战区陆军辖有第81、82、83集团军。

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