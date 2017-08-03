求职少年李文星之死 律师：网站有不可推卸责任

（联合早报网讯）一份通过求职平台投递的Offer，最终却让一个23岁少年走向了生命的尽头。山东德州籍“求职少年李文星之死”引发关注的同时，也引发了继魏则西事件之后，公众对网络平台责任的再次追问。涉事互联网招聘平台“BOSS直聘”已经声明：待“一切水落石出之际”，将依据法律承担应有责任。3日，教育专家熊丙奇指出，招聘平台有不可推卸的责任。并提醒大学生求职时应“合法就业”。

据封面新闻报道，北京京师律师事务所律师张新年也认为，对于显而易见的，平台应当获知的违法信息，负有监测排除的义务，如果未予及时删除、屏蔽而造成的损害扩大部分，显然应当承担责任。

“李文星的死因需进一步调查，但这一事件，需要全方位反思。”熊丙奇指出，对于互联网招聘网站平台，有责任和义务审查在网上进行招聘的公司、机构的资质，求职者通过平台求职应聘被骗，招聘平台有不可推卸的责任。

熊丙奇提醒说，大学生在求职应聘时，应该坚持“合法就业”，一方面，求职行为要符合劳动法的规定，另一方面，要谨慎了解应聘机构的经营情况。不能因急于就业，而接受招聘机构提出的霸王条款，以及放松警惕。在求职中，不能轻信天上掉馅饼的事，比如对方通过简单的电话面试，就给出高薪职务，这可以肯定是传销性质的诈骗，有不少学生就因此受骗上当。

“当知道自己被骗之后，应该及时求助，包括报警，或告诉家人，不能向家人隐瞒，这样会越陷越深，这起事件中，当事人是有很多机会向家人告诉实际情况的，但都没有告诉。”熊丙奇说，被人控制只是一方面原因，有的大学生不相信自己会被骗，在出事后，想靠自己的力量摆平，不想给家人添麻烦，或者担心别人知道自己求职被骗让自己丢脸等，也是深陷被骗漩涡难以挣脱的重要原因，犹如被校园贷缠身的学生一样。必须意识到，个人能力是有限的，当深陷困境时，要懂得及时求助。这也是大学生所必须具备的生存能力。

“毫无疑问，实施诈骗行为相关人员应当对此事件负责。”北京京师律师事务所律师张新年认为，相关人员谎称科蓝公司工作人员，以招聘的名义使被害人落入圈套并不断向其索要财物的行为，属于以非法占有为目的，占有公私财物的行为，构成诈骗罪。从民事角度看，属于侵犯被害人生命权的侵权行为，被害者家属有权向其主张侵权赔偿责任。

招聘平台是否需要承担责任？张新年律师认为，可参照网络侵权领域的避风港规则和红旗规则。

张新年律师表示，在“不明知，不应知”的情况下所发生的违法行为，平台可免予承担法律责任，但对于显而易见的，平台应当获知的违法信息，则负有监测排除的义务，特别是经过受害者反映投诉或公安机关通报，平台已经获知的违法信息，如果未予及时删除、屏蔽而造成的损害扩大部分，显然应当承担责任。依据我国《侵权责任法》的规定，网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。所有，就本案而言，招聘平台是否应当对被害人死亡结果承担法律责任，具体而言即侵权赔偿连带责任，关键看其在此过程中是否尽到了必要的审查义务、是否及时采取必要措施行为。如果没有尽到相关义务，则其应当依法承担连带责任。

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