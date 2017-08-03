世界第二大水电站白鹤滩水电站主体工程全面开建

（联合早报网讯）3日，在建规模全球最大的水电工程、金沙江下游干流河段梯级开发的第二级——白鹤滩水电站，主体工程全面开工建设。白鹤滩水电站的装机总量达1600万千瓦，建成后将成为仅次于三峡电站的世界和中国第二大水电站，也是中国继三峡、溪洛渡、乌东德之后的第四座千万千瓦级巨型水电站。工程总投资约1778.9亿元，水库具有年调节能力。

据澎湃新闻报道，根据金沙江下游四级开发方案，从上至下分别为乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝四个梯级。上述四座水电站总装机容量为4646万千瓦，相当于两个三峡水电站，均由中国三峡集团承建开发。

其中，白鹤滩坝址位于四川省凉山彝族自治州宁南县与云南省昭通市巧家县交界的金沙江下游干流河段，坝址上游距乌东德水电站约182公里，下游距溪洛渡水电站约195公里。工程开发任务以发电为主、兼顾防洪，是“西电东送”的骨干电源点之一。

下游四级电站中，溪洛渡和向家坝水电站全部机组已于2014年投产发电，装机容量分别为1386万千瓦和640万千瓦，是目前中国已投运的第二、第三大水电站。2015年12月24日，乌东德水电站主体工程全面开工。加上三峡及葛洲坝水电站，长江中上游梯级开发的格局大致形成。

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