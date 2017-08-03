世大运期间 台湾高铁将全线wifi畅通

（联合早报网讯）2017台北世大运倒数16天，行政院长林全今天(3日)在行政院会请台北市政府和相关部会全力以赴，确保赛事圆满。在世大运期间，高铁全线提供WiFi畅通，包括燧道4G改善工程，新竹以北均完工，可使用iTaiwan连线上网。政院发言徐国勇表示，他日前和林揆前往台南，返回时测试情况良好。

据中时电子报报道，林全表示，世大运期间务必确保场馆电力、通讯不中断，也要确实检视反恐措施；他也提到，中央政府挹注世大运新台币74亿元的经费，包括赛事转播升级为4K超高画质和高铁全面提供WiFi等。

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