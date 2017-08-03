（联合早报网讯）酝酿了一段时间的“习近平思想”呼之欲出，中共中央宣传部副部长蒋建国今天（3日）在一场小范围媒体见面会上说，中共总书记习近平的治国理政新理念新思想新战略“已经形成了一套完整的、科学的理论和实践体系，也就是思想体系”。

他表示，在这个基础上作出“更准确、更科学的概括”，也是“水到渠成、顺理成章”。

中共第十九次全国代表大会（简称十九大）即将在今年秋天召开，舆论近期高度关注“习近平思想”是否会在十九大写入中共党章，成为“毛泽东思想”之后，中共的另一指导思想。

也是中国国务院新闻办公室主任的蒋建国3日中午同小部分驻华外媒召开见面会，介绍习近平在7月26日召开的省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的十九大”专题研讨班上的讲话精神。受邀出席见面会的媒体包括《联合早报》、路透社、彭博社、日本共同社等十家媒体。

针对本报提问，中共十九大是否会推出新的理论或思想，“习近平思想”是否即将问世，蒋建国说，习近平在7·26讲话中就已经明确提到，中共在新时代条件下要推进理论创新。

习近平在会上说，中共是高度重视理论建设和理论指导的政党，要在坚持马克思主义基本原理的基础上，在理论上不断拓展新视野、作出新概括。

蒋建国解读，中共过去五年的发展和变革，都可以归功于习近平治国理政新理念新思想新战略的指引和指导。

他说：“这三个‘新’，源于实践、又用于实践，可以说是实践的理论、理论的实践，已经形成了一整套完整的、科学的理论和实践体系，也就是说，是思想体系。”

蒋建国形容，这一思想体系是“鲜活的、具有强大生命力的”，是马克思主义中国化、现代化、大众化的形成，并且已经被中国大众所掌握，成为了普通民众耳熟能详的话语体系。

他说：“我们如果在现在的基础上，作出更准确、更科学的概括，那也是水到渠成、顺理成章。”

蒋建国表示，统一思想是中共目前迎接十九大“第一位的工作”。

实际上，已有迹象显示中国官方正在为“习近平思想”的正式推出铺路。

据中共北京市委机关报《北京日报》报道，北京市委7月17日召开的十二届二次全会要求，要“始终坚持以习近平总书记重要思想为根本遵循”。

国务委员杨洁篪同期也在中共理论杂志《求是》刊文说，以习近平为核心的党中央过去五年积极推进外交理论和实践创新，“形成并确立了习近平总书记外交思想”。

而7月底召开的省部级领导干部专题研讨班，则继续为“习近平思想”造势。

官媒新华社7月30日发表评论员文章说，习近平系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，进一步深化了对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，“是马克思主义中国化最新成果”。

《人民日报海外版》主任编辑杨凯则在8月1日发表评论直言：“毋庸置疑，十九大必将会在总结实践经验的基础上，在推进理论创新方面有所作为。”

分析认为，“习近平思想”的问世，将把习近平提升到继毛泽东之后、中共史上第二位最重要的领导人，历史地位高于邓小平。

然而，中共已经为习近平冠以前任总书记胡锦涛所不曾拥有的“核心”称号，中央军委副主席范长龙上周在解放军成立90周年的“沙场阅兵”上也称习近平为“统帅”，这是自毛泽东和华国锋后，再有军委主席被称为“统帅”；未来官方还可能重新推出毛泽东时代的“领袖”称号。有舆论担心，中国改革开放后努力消除的个人崇拜可能重返中共意识形态。

对此蒋建国反驳说，个人崇拜在中国，无论是高层还是基层“从来就没有这样的看法”。

他称，习近平为人谦虚谨慎，“长期当人民的学生”，为了党和人民的事业“顶天立地、敢于担当、无私贡献”。

蒋建国说：“广大民众崇敬他、拥戴他的核心地位，是因为这关系到我们的根本利益。”

蒋建国也强调，习近平上任后强力推进的反腐运动和全面从严治党，“不是为了某个人、更不是为了某个并不存在的什么利益集团”。（《联合早报》北京特派员林子恒报道）

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