外交人士：中国希望在9月初金砖国家峰会前解决中印边境对峙

（联合早报网讯）路透社今天引述外交人士说，中国希望在9月初于厦门举行金砖国家（BRICS）峰会前解决中印军队在边境对峙的事件，以确保无任何因素妨碍这场中国展示发展中国家之间合作和友谊的峰会。

一名亚洲外交官表示，中国暂时看起来准备让事态平静下来，“中国真的想在金砖国家峰会前解决这个问题”“不想要任何事情影响氛围”。但在峰会后，中国也可能重启争斗。

除中国、印度两国外，巴西、俄罗斯和南非也是金砖国家成员。

报道引述一名近期与涉事中国高级军官对话的消息人士说，中国对与印度的冲突“没有胃口”，但不能在事件中被视为软弱。

该名中国高级军官据报称：“没有人想为此争斗”“但如果印度继续制造麻烦，那么我们必须让他们见识我们是什么人”。

此前，中国已多次敦促印度撤军。中国国防部发言人吴谦7月24日表示，中方“将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益”，并提醒印度“不要心存侥幸”“不要抱着不切实际的幻想”“撼山易，撼解放军难”。

中国外交部发言人耿爽昨天则指责印度自6月18日事发以来，不仅未采取任何实际行动纠正错误，反而为印军非法越界行为编造借口，表示中国这期间展示了高度克制。

中国外交部昨天也发布文件说，截至7月底，滞留在中国领土上的印度边防部队已由高峰期的400余人减少到40多人。但印度方面否认印军人数有减少。一名密切追踪对峙事件的印度政府官员披露，洞朗地区的情况没有变化，双方军队继续对峙。印度官员一度称，来自两国的各约300名士兵以相隔约150米距离在高原上对峙。

印度也重申对中国的指责，强调中国一支筑路工程队在这一敏感边境地区筑路将改变现状，敦促所有各方均应“极度克制”。

印度外交部昨晚在一份声明中表示，印方视印中边境地区的和平与稳定是对华双边关系顺利发展的重要前提。据报道，印度政府已要求各政党不要将事件政治化，应让外交发挥作用。

印度军事专家戈卡莱指出，印度已准备发生长期纷争；印方的立场是：原则上坚定，外交上有理有节。

另一名北京消息人士则说，两国媒体不断就事件渲染、炒作是个问题，让中印都难以退让。印度英文杂志《今日印度》近日封面刊登一幅不包括西藏和台湾的中国地图；环球时报网站7月27日对其进行政治化解读，引起中国网民抗议。

中共中央军委机关报《解放军报》昨天也刊登署名“钧声”的文章，批评印军越界，并指中国在领土主权问题上不会退让。文章说，“我们有战胜一切侵略的信心”“希望印方能看清大势”“多为本国和邻邦、地区和世界的和平发展作贡献”。

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