相当于人类80岁的高龄大熊猫产下龙凤胎

（联合早报网讯）中国大熊猫保护研究中心3日对外宣布，23岁大熊猫“海子”于7月30日凌晨在四川的卧龙神树坪基地成功产下一对龙凤胎，创下了大熊猫产仔和产双胞胎最高年龄两项纪录。“海子”的年龄相当于人类的80岁。

新华社报道，“海子”产下的第一仔为雌性，出生体重175克；第二仔为雄性，出生体重123.1克。目前，两幼仔健康状况良好。

据了解，通常雌性大熊猫在7至8岁性成熟，生育期持续12年，圈养条件下一般不鼓励20岁以上的雌性大熊猫参加繁殖。“海子”上一次产仔在19岁，产下了一对双胞胎。

2015年，已步入老年的“海子”来到保护研究中心都江堰基地养老。工作人员为其“量身定制”了饲养管理方案，既保障它身体健康，也创造多样化的生活环境提高它的生活质量，使“海子”身心均达到良好状态。

今年春天，“海子”开始出现减食、戏水、求偶等典型发情行为。鉴于“海子”身体健康，发情典型，遗传价值极高，加上此前有过大熊猫22岁顺利产仔，保护研究中心综合考虑饲养繁育技术与医疗保障条件后，决定适时为“海子”安排“相亲”。

4月5日，“海子”与种公兽“依宝”两情相悦，谈起了“忘年恋”并成功自然交配。近4个月的孕期后，“海子”成功产下龙凤胎宝宝。

“为了照顾这位高龄‘产妇’，我们配备了专职兽医和饲养员，制定了科学的饲养管理方案。”中国大熊猫保护研究中心大熊猫专家李德生告诉记者，“海子”高龄产仔说明保护研究中心在饲养管理技术和繁殖技术上的科学性、先进性；接下来，保护研究中心将对其密切关注，确保母子平安，同时将以“海子”为例进一步论证大熊猫的繁育年龄范围。

夏季是大熊猫繁育高峰期。截至3日，中国大熊猫保护研究中心今年已有14胎21仔大熊猫宝宝出生，其中包括7对双胞胎。

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