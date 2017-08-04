国家电网：雄安新区大规模输变电工程明年集中开工

（联合早报网讯）近日，中国国家电网河北省电力公司召开雄安新区电网生产准备专题会议，超前谋划部署生产准备工作，全力服务雄安新区建设发展。

据国家电网报报道，国网河北电力提出，雄安新区发展为企业及电网发展带来千载难逢的重大历史机遇，2018年～2020年是雄安新区大规模集中建设期，供电保障和电网生产准备工作标准高、任务重。根据规划对接信息，预计明年年初，雄安新区起步区内将有大规模输变电工程集中开工建设，近期雄安新区管委会指挥中心及央企中心供电工程将开工建设，四季度投产运行。为确保雄安新区电网、设备安全运行及工程质量，需提前开展生产准备相关工作。国网河北电力坚决贯彻落实国家电网公司要求，坚持高点定位和大局意识，不等不靠，全力以赴服务雄安新区发展。

该公司提出，生产部门要进一步加强同国家电网公司专业部门和雄安新区供电公司筹备组的沟通协调，及时了解动态，加强工作对接，认真研究雄安新区电网、设备和建设特点，提前开展生产准备相关工作，做好任务分解；分专业制订生产准备方案，近期各部门抽调专业骨干集中编写雄安新区电网生产准备工作方案，明确管理模式、职责界面和过渡方式，逐项落实人员、场地、装备、信息系统等要素；建立常态化工作机制，各部门在每周生产例会上专题汇报工作进展情况，及时通报最新信息，协调解决重大问题，推动雄安新区电网生产准备工作扎实有序开展。

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