韩农副产品对华出口剧减 因受反萨措施拖累

（联合早报网讯）随着中国“反萨”措施呈现长期化，韩国农副产品对华出口日益减少。据韩国农水产食品流通公社4日发布的数据，今年7月，韩国农副产品对华出口额为1.11亿美元，同比减少11.2%，连续三个月出现两位数减幅。今年1-7月累计出口额为7.35亿美元，同比减少6.5%。

据韩联社报道，具体来看，截至今年7月，韩国奶粉对华出口额为3.1万美元，同比骤减35.4%，饮料、咖啡相关产品出口分别减少19%和47.4%。紫菜（56.2%）、方便面（58.6%）、啤酒（106.1%）出口则有所增长。

值得注意的是，由于中国是韩国第二大农产品出口对象国，因此对华出口减少给农产品总出口带来负面影响。数据显示，今年1-7月韩国农副产品出口额同比增长7.3%，为51.7亿美元，但受对华出口减少的影响，1-5月累计出口增幅缩小至一位数，此后继续呈现下降态势。

7月中旬，韩国农林畜产食品部发布“扩大对华农副产品出口新战略”，以推动在中国开拓销路。然而，为了应对朝鲜试射洲际弹道导弹级导弹，韩国政府决定临时部署“萨德”发射车，导致该计划受阻，农产品出口受影响在所难免。

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