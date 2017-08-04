徐福与日本神武天皇同一人？台湾前国代出书这么说

（联合早报网讯）史记“徐福率童男女东渡”记载，台湾前国大代表徐鸿进与妻女20余年踏遍大陆及韩、日等地田野调查，与女儿徐婉菁合作“日本太古传说─先知徐福”着作，昨天举行新书发表会，书中指出，除了时间差异外，日本神武天皇与徐福行径、作为都呈现高度重叠性，“徐福与神武极有可能直指同一人、同一历史事件”。

据联合新闻网报道，徐鸿进与徐婉菁合着“日本太古传说─先知徐福”新书发表，由于徐鸿进曾任国大代表、在两岸大学演讲或授课，新书发表吸引故旧500多人参与，前国大议长钱复、陈金让出席，钱复更为新书写序。

“日本太古传说─先知徐福”书中分6篇，分别是中国篇、海洋篇、韩国篇、日本篇、胛武天皇篇、附录篇，介绍徐福生平、入海启程到航程印证到日本各地遗迹、日本神武天皇与徐福、日本文化萌发。

该书“神武天皇与徐福”内文指出，“日本书纪”记载神武天皇东征即帝开国在徐福东渡日本之前450年，书中质疑若大和王朝在当地已有庞大健全王国，不可能见容徐福，何况传说、遗迹，两者雷同之处甚多，仔细推敲，扣除前述天皇阙史八代百年，“徐福与神武（天皇）极有可能直指同一人、同一历史事件”。

徐鸿进表示，徐福把秦代文明传入日、韩诸多传说，他父女投入20余年研究、实地考证大陆、日韩与徐福有关遗迹或传说地点调查，徐福赴东瀛促使日本文化演进做出贡献，此书着眼对文化的萌发与冲击。徐婉菁说，徐福传说具考古、古代史研究义意，希望藉此书研究徐福文化。

钱复表示，徐福的故事从小知道，但徐福如何东渡、结果如何，大家却不知，徐福从大陆山东到福建启程均可能，徐鸿进父女考据非常详细，从大陆沿海、韩国到日本，与日韩学者研究，曾说流有中国人血液的日本前首相羽田孜亦为此书写序，“该着作难能可贵”。

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