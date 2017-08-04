一地两检 泛民要求咨询公众　张国钧称应与内地商细节

（联合早报网讯）高铁“一地两检”争议持续，香港律政司长袁国强昨拒绝承诺进行公众咨询，忧未能赶及明年第三季通车。公民党立法会议员陈淑庄称，距离高铁通车仍有充足时间咨询，行会成员兼民建联张国钧则称，政府现阶段与内地商讨协议细节，同时亦可透过其他方法聆听社会声音。

据明报报道，身兼一地两检关注组临时联络人的公民党议员陈淑庄今早出席港台节目表示，关注组其中一个诉求是要求政府进行公众咨询，距离高铁通车仍有半年多时间，当年深圳湾方案只在立法会讨论2个月便通过法案，质疑政府为何不利用时间进行公众咨询。

同场的张国钧则说，同意政府可一边与内地商讨协议、一边聆听公众意见，不一定透过公众咨询方能得知社会意见。陈淑庄说，若根据“三步走”方案，首两步均不用经过立法会审议，最后一步则是把法案交立法会审议，她形容特首林郑月娥是“借立法会过桥、争取民意”。

张国钧强调，由于高铁须赶及明年第三季通车，立法会须于明年6月前完成立法程序，现阶段政府应与内地商讨协议细节，来不及进行公众咨询，“放下不商讨合作协议，而做公众咨询，你想做多久？什么时候才可以讨论合作协议？”

被问到一旦公众咨询显示大部分市民支持一地两检方案，关注组会如何，陈淑庄未有正面回应，只说应先进行公众咨询再商讨，强调自己是反对一地两检方案。

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