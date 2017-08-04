台北市长民调 柯文哲对决赖清德朱立伦皆大幅领先

（联合早报网讯）美丽岛电子报最新民调显示，明年台北市长选举，无党籍的现任市长柯文哲支持度，大幅领先蓝绿群雄，柯文哲若与台南市长赖清德对决，柯以40.7%支持度，领先赖的29.2%；若柯与新北市长朱立伦对垒，柯获得43.3%支持，朱立伦36.1%支持度。

据联合新闻网报道，赖清德被视为现阶段民进党双北市长与行政院长人选“强棒”，但美丽岛电子报指出，与今年4月民调相较，柯文哲支持度增加5.5个百分点，赖清德降3.1个百分点。经交叉分析，愈年轻选民（20至39岁），或专科以上教育程度民众，明显倾向支持柯文哲。

柯文哲与朱立伦对战，与4月民调相较，柯支持度增3.3个百分点，朱立伦降1.5个百分点。经交叉分析，愈年轻选民，或大学以上教育程度民众明显倾向支持柯文哲。泛绿民众有79.1%支持柯文哲，泛蓝民众则有76.8%支持朱立伦。

民调显示，柯文哲若对上蓝营另一可能人选前内政部长李鸿源，柯以51.%支持度，大幅领先李的23.4%。

柯文哲7月赴上海参加“双城论坛”，提及“两岸一家亲”、“两岸命运共同体”说法，绿营基层批评不断。不过根据民调，有44.9%台北市民，满意柯在双城论坛言行表现，仅24.3%不满意。其中，20至29岁年轻人，更有超过7成满意柯文哲在双城论坛的表现。

至于柯文哲的整体施政表现，民调指出，46.7%北市民众满意，42.6%不满意，10.8%未明确回答。对照今年4月民调结果，柯文哲的施政满意的比率，增加5.5个百分点，不满意比率减少5.0个百分点。

民调显示，54.3%北市民众信任柯文哲，33.4%不信任。愈年轻者愈信任柯，20至29岁高达80.8%，30至49岁达6成余；50至69岁的民众则对柯的信任、不信任比率，则皆有4成多。

这份民调调查北市年满20岁民众，调查时间为7月12、13日，成功完访1070人，在信赖水准95%时抽样误差最大值为正负3.0%。

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