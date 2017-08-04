上海市房管局：“沪楼市新盘近休眠”报道不实

（联合早报网讯）近日，有媒体刊发了题为《政策趋严房企观望 上海楼市新盘近“休眠”》的报道，称近两周内上海新建商品住房零供应。上海市房管局先后通过其官方微博和微信公众号发布信息称，该报道的内容与事实不符。

据澎湃新闻报道，上海市住建委与市房管局表示，今年以来，始终贯彻落实国家和本市关于房地产市场调控的各项政策措施，加强市场调监管，目前市场运行总体平稳，调控效果显现。

一是交易量有所下降。1-7月本市一手商品住房成交面积387万平方米，同比减少54%，其中7月份成交面积62万平方米。

二是供应量保持平稳。1-7月本市新建商品住房新增供应面积322万平方米，其中7月份供应面积46万平方米。

三是供求关系得到改善。截至7月底，本市一手商品住房去化周期为8.3个月，较今年初增加1.6个月。

上海市住建委和市房管局表示，本市将按照《关于进一步加强商品房销售监管规范市场秩序相关工作的通知》的有关规定，要求房地产开发企业严格执行国家和本市各项房地产市场管理规定，规范商品房销售行为，严格按照出让合同约定的开竣工时间，加快工程建设、加快销售。同时，将加大对捂盘惜售等违法违规行为的查处力度，维护购房人合法权益，规范市场秩序，促进本市房地产市场平稳健康发展。

免费试阅14天