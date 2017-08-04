大学生新一线城市就业调查：本科生平均月薪4217元

（联合早报网讯）近段时间，中国“新一线”城市的“抢人才大战”被媒体聚焦。那么，与一线城市相比，中国大学毕业生在“新一线”城市的就业情况发生了怎样的变化？近日，麦可思研究院发布的一份调查报告专门就此问题进行了分析。

据中新网报道，“新一线”城市是相对于一线城市（北上广深）衍生出的新概念，这一概念由媒体于2013年首次提出，按照商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活多样性和未来可塑性5个维度选出。

上述报告选取的“新一线”城市有13个，包括成都、杭州、南京、武汉、天津、西安、重庆、青岛、沈阳、长沙、大连、厦门、无锡。

根据麦可思的统计数据，2016届中国高校毕业生毕业半年后在“新一线”城市就业的比例有所上升，在一线城市就业的比例有所下降。

具体来看，2016届本科毕业生毕业半年后在“新一线”城市就业的比例为23%，高于2015届毕业生1个百分点；在一线城市就业的比例为24%，低于2015届毕业生2个百分点。2016届高职高专毕业生毕业半年后在“新一线”城市就业的比例为20%，高于2015届毕业生3个百分点；在一线城市就业的比例为17%，低于2015届毕业生2个百分点。

对于毕业生的收入，上述报告也进行了对比。2014至2016届毕业生毕业半年后在“新一线”与一线城市工作的月收入均呈稳步增长趋势，但在“新一线”城市就业的大学生月收入始终低于一线城市。

其中，2016届本科毕业生毕业半年后在“新一线”城市就业的平均月收入为4217元，比一线城市本科毕业生低1220元。2016届高职高专毕业生毕业半年后在“新一线”城市就业的平均月收入为3705元，比一线城市高职高专毕业生低731元。

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