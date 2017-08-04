香港共享单车获900万美元融资 打算进军欧美亚市场

（联合早报网讯）香港共享单车Gobee Bike半年完成两笔融资，打算进军欧美亚市场抢生意。

据TechCrunch报道，诞生于香港的无桩共享单车平台Gobee Bike宣布获得900万美元A轮融资，并且公司打算用这笔资金进行海外扩张。该轮融资来自物联网基金Grishin Robotics。此前，Gobee曾获得由Swiss Founders Fund领投的种子轮融资。

受ofo和摩拜的启发，今年2月，Raphael Cohen (CEO) 和 Claude Ducharme (CTO)在香港创办了Gobee Bike。今年4月23日，该公司首批1000辆共享单车投放于香港沙田、大埔和马鞍山地区。根据用户的需求和使用情况，该公司打算今年夏天在852地区投放2万辆共享单车。

与ofo和摩拜不同的是，Gobee Bike还做了一些创新，比如通过太阳能发电，为夜间骑行的用户提供照明服务，这些电同时也用来支持智能锁。另外，Gobee Bike的费用为10港元/小时（约合9元/小时），收费要高于ofo和摩拜。

“我们打算做一些对城市和地球都会产生影响的事情。这些事情是我们比较关注的，而我们正在做的事情将会为用户带来好处，并且会对整个世界带来积极的影响，”Raphael Cohen说道。

Gobee Bike方面透露，目前公司App的下载量已经累计超过10万次，铺设的车辆也有几千辆。Gobee Bike在香港取得的成绩，似乎证明他们的模式是可行的。Raphael Cohen表示，公司计划将共享出行服务推广到北美、欧洲和亚洲其他地区。虽然他没有说具体会扩张到哪些城市，但他透露公司已经有工作人员驻扎到海外的几个城市。他还表示，为了加速推进全球化的扩张计划，公司未来还打算融更多的钱。

对比来看，目前，ofo已经进军泰国、新加坡、美国、英国、哈萨克斯坦五座海外城市、服务全球超150座城市的上亿用户、连接了超过650万辆共享单车，每天提供超过2500万次骑行。摩拜则进军意大利、英国、日本、新加坡四座海外城市、服务全球超150座城市的上亿用户、连接了超过600万辆共享单车，每天同样提供超过2500万次骑行。到今年年底，两家公司的目标都是进入全球20个国家及200座城市。

虽然ofo和摩拜还没有进军香港市场，但Raphael Cohen承认，他们的积极扩张确实会对公司的发展造成一定的影响，但他坚信仍有两大巨头所顾及不来的市场。他解释道，全球扩张的野心以及中国市场的重要性是ofo和摩拜不能同时都处理好的，这自然会为其他的小玩家留下发展空间，比如欧洲和北美市场。

“ofo和摩拜的业务主要聚焦于中国市场（中国是全球最大的共享单车市场），但他们仍然有很多事情需要在该市场来完成，”他说道。“他们本应该在中国市场投入更多的精力，但他们却没有。所以当他们开始向海外扩张的时候，那些新玩家可能会迅速进入市场并抢占市场份额。”

Gobee Bike并不打算杀入内地市场，但公司认为两大玩家最终会把注意力转回到中国市场，使得国外扩张变的不再那么有吸引力。Raphael Cohen还表示，两大巨头在海外扩张是否能取得成功，还有待进一步的考察。

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