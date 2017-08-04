台中人口超越高雄 陈菊怪重北轻南挨轰

（联合早报网讯）台中市人口数首度超越高雄，成为人口第二多的城市。高雄市长陈菊在面簿道贺，但也感慨表示“半世纪以来重北轻南，国土的不均衡发展。”并称有人怀疑举债建设值不值得。陈菊则认为“绝对是造福子孙，为高雄百年发展打基础。”但网友炮轰“牵拖重北轻南、把劳检做好提高就业环境吧”、“人口外移是你自找的，不用在那边都是国民党的错，你在高雄执政多久了不用检讨自己吗？”、“连屏东的薪资都上看28k～32k了！高雄连26k都像要老板的命一样！谁不跑！”、“您不用感慨，政府重北轻南已久矣，您市府发展重视北高雄，南高雄只放污染源”直呼“投给您2次简直是我瞎了眼”。

据中时电子报报道，根据台湾内政部最新统计，至7月底，台湾6个直辖市，人口数最多为新北市398万4051人，台中市277万8182人次之，其他依序为高雄市277万7873人、台北268万7629人、桃园市217万1127人、台南市188万6267人。台中市人口数超越高雄市309人成为人口第二多的城市。

陈菊在面簿发文表示“从1980到2016年间，北部县市总人口增加了368万，中部县市增加了114万，南部县市却只增加86万。宛如北部有块大磁铁，吸引人口由南向北移动。长期的趋势是南部人口成长低于中部，中部又低于北部。这是整体国土规划与产业布局的结果。”

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