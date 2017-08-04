北京“天体浴场”20多年无人管 裸泳者络绎不绝

（联合早报网讯）“我在这儿已经游五年了，看见那个水里的了吗？他已经游20多年了。”一位正在水边热身的野泳者告诉记者。位于北京市房山区的马刨泉被野泳者们视为“圣地”，20余年间慕名而来的人络绎不绝，但此处却一直处于监管“真空”的状态。

据央广网报道，为了避免溺亡悲剧的屡次发生，相关部门曾反复提醒市民尽量选择正规游泳场所。对此央广网记者对多处野泳者聚集地进行了走访。

“室内的游泳馆水里有药，对身体不好，应该多在泉里游，干净！”一位父亲正在“教育”池塘中戏水的孩子。

“禁止游泳”和“有电”几个醒目的大字就写在不远的高墙上。仅20多天前，一名少年刚在马刨泉里野泳溺亡。据马刨泉一名野泳者说：“前几天刚溺死的是一名年轻人，由于水温过低，池塘缺乏保护措施，跳水者下去之后出现抽筋症状，便再没有浮上来。”

记者于8月2日傍晚前往“天体浴场”实地探访，发现此次事故之后前来野泳的人依然如故。记者粗略统计发现，野泳者包括老人、小孩，共计不下30人，几乎所有人都一丝不挂的在岸边休息或者在水中沐浴、裸泳。因此这处泉水被野泳者戏称为北京的“天体浴场”。而女人对此地都是“敬而远之”。

一位年轻的野泳者向记者透露，这里的野泳者大部分是附近的居民，也有不少是慕名而来的。大多数人都喜欢野外游泳的体验，而且此处是活水，水质干净。游泳馆的价格贵、距离远，这也是大家选择这里野泳的主要原因。

“在这里游泳多少圈都不会出汗，” 一位刚下班便来此地野泳的年轻人表示，这里水非常冰冷，就算夏天也只有14度左右，身体不好很难承受，冒然下水也非常容易抽筋。马刨泉的另一危险之处在于泉水外围较浅但十分湿滑，中心处水最深可达30余米。年轻野泳者还“提示”，水性不好的，前往别忘中心游。

据了解，此处原来是一眼泉水并被改造成了用于灌溉的水利设施。废弃之后，由于水塘存在一处出水口使得这片水池没有成为死水。

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