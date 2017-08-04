湖南公安破获特大跨国电信诈骗案

（联合早报网讯）中国湖南省公安机关赴印尼打击电信诈骗工作组会同天津、吉林、四川警方在印尼抓获“5·22”张家界特大跨国电信诈骗案犯罪嫌疑人24名，并于3日晚押解回国。

据新华社报道，湖南省公安厅4日通报，2016年下半年以来，张家界市公安机关陆续接到群众报警，称被人冒充执法人员诈骗钱财，其中一名群众被骗走30余万元。公安部、湖南省公安厅将该案列为挂牌督办案件，湖南省成立“5·22”专案侦查指挥部，从各级公安机关抽调精干力量组成联合专案组开展工作。

专案组初步查明该团伙由24名犯罪嫌疑人组成。该团伙通过非法渠道获取中国公民个人相关信息后，在东南亚一带租赁民房作为诈骗窝点，冒充执法人员实施电信网络诈骗案件数十起。

6月27日，公安部刑侦局派员带队，湖南省赴印尼工作组与天津、吉林、四川警方共同前往印尼开展落地侦查工作，成功锁定诈骗窝点。

7月29日晚，在中国驻印尼使馆警务联络官的全力协调及印尼警方的支持下，湖南和天津警方在雅加达、泗水、巴厘岛、巴淡岛四地同时对涉案窝点开展集中收网行动，抓获24名犯罪嫌疑人，缴获大量作案工具。

随后，湖南公安将这24名犯罪嫌疑人押解回国。



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