面对中国日趋强硬 印度外长：已备战

（联合早报网讯）据印度经济时报报道，面对中国近日来力道愈来愈强硬的宣示，印度外交部长舒诗玛·斯瓦拉吉（Sushma Swaraj）在国会中表示，“我们已经做好任何开战的准备，但是眼下，动武并非首要目标，沟通协商仍是唯一的解决方法。”

她认为，只有透过外交谈判和协商，让发生于洞朗地区的边境衝突消弭，才是真正有智慧和聪明的政府。当被问到前两天大陆外交部提出的边界划定文件，斯瓦拉吉表示，“中国对于当年尼赫鲁总理的文件，是有目的性地选择接受，对印度而言，那并非文件内容的全貌。”

斯瓦拉吉指出，中印锡金段的国界仍属于未定界，呼吁两国政府应尽快坐下来，重新商讨这段争议已久的国界，才能还给两国民眾一个和平的局势。

中国外交部于2号下午发表一系列声明，在文件中指出，《中英会议藏印条约》划定了，西藏地区和锡金之间的边界。 根据该条约规定，洞朗地区位于边界线中国一侧，是无可争议的中国领土。中共建政后，周恩来和当时的印度总理尼赫鲁，就中印边界锡金段的划定，已再无争议。中国指责印度无疑是违反了《联合国宪章》，是对国际法基本原则和两国关系的践踏。多年来，印军在多卡拉山口及其附近地区的边界线印度侧，修建了大量基础设施，甚至修建碉堡等军事设施，已明显对大陆造成威胁。



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