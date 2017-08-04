杭州一餐厅按女顾客罩杯打折 有违《广告法》被叫停

（联合早报网讯）杭州某连锁餐饮店日前打出促销海报，根据女性顾客文胸罩杯大小打折。澎湃新闻8月4日从杭州市滨江区市场监管局获悉，该局已联系商家，让其撤除海报、停止该促销活动。

据澎湃新闻报道，1日，这家餐饮店在滨江区、西湖区的两家分店开展名为“全城追XIONG”的促销活动，在门口打出大幅宣传海报：根据到店消费女性的文胸罩杯大小打折，A罩杯打9.5折、B罩杯打8.5折……G罩杯打3.5折，活动将持续一周。

4日，澎湃新闻致电其滨江区星光大道店，工作人员表示负责人不在，活动已停止。

“主要是通过给女生送福利吸引客人，活动推出以后，客人比平时多了20%左右，基本每桌都有一位女生。我们都是让女服务员去结账，靠目测，如果顾客有异议，可以自己提出折扣比例，不太离谱我们都会接受。”其西湖区翠苑店相关负责人告诉澎湃新闻，2日总部让他们把海报撤掉，3日活动停止。

滨江区市场监管局相关科室负责人介绍，该局的长河街道市场监管所2日在微信朋友圈里发现宣传海报，认为与《广告法》第三条“广告应当真实、合法，以健康的表现形式表达广告内容，符合社会主义精神文明建设和弘扬中华民族优秀传统文化的要求”不符。当天下午，该所前往现场取证，要求撤除海报、停止活动，目前已整改到位。



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