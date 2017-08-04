传户籍迁台南？ 陈致中：还在高雄 尚无参选计划

（联合早报网讯）外传台湾前总统陈水扁的儿子陈致中把户籍迁回台南准备参选，陈致中今天表示户籍仍在高雄市前镇区，没有迁，目前没有规画参选公职。

据台湾联合报报道，对于传闻把户籍从高雄迁回台南，可能参选下一届台南市议员或立委，陈致中表示很感谢大家关心疼惜，他目前没有规划，户籍仍在高雄市前镇区，还是会把现在的工作做好，包括一边一国爱台湾广播节目、凯达格兰基金会与智库、博士班学业和及高雄选区的服务处。

“台南是我的故乡，高雄也是我的故乡，在我心中同等重要。”陈致中强调服务乡亲父老的初衷不会改变。



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