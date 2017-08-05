“水立方杯”海外华人中文歌曲大赛落幕

（联合早报网讯）2017年“文化中国·水立方杯”海外华人中文歌曲大赛总决赛4日在北京落下帷幕。

据中新社报道，总决赛分“青少年组”、“成人组”两组别依次角逐。青少年组共选手15人，印尼选手张优嫣以一首《不同凡响》获青少年组金奖；泰国选手刘美琳、马来西亚选手陈学杨获银奖；多伦多选手郝玉杰、墨尔本选手林亚格、印尼选手黄柔恩获铜奖。

成人组共选手11人。马来西亚选手陈若晗以一首《忘情桑巴舞》折桂，获成人组金奖；墨尔本选手刘心倚、悉尼选手程思燕获银奖；韩国选手李河坪、南非选手张徯、新加坡选手陈俊平获铜奖。

大赛评委由中国音乐家协会副主席关牧村，国家一级作曲家兼演奏家卞留念，著名作曲家李昕，著名乐评人山河，国家一级演员、青年歌唱家吕薇担任。

参加本届“水立方杯”总决赛的其他选手，分别荣获入围奖、优秀奖、风采奖、十强奖、明日之星等单项奖。

“文化中国·水立方杯”海外华人中文歌曲大赛是由国务院侨办、北京市人民政府、中华全国青年联合会共同主办的大型公益性侨务文化交流活动，自2011年来已成功举办六届。

2017年，大赛共吸引了来自28个国家、43个海外赛区的一万余名选手报名参赛。经过各分赛区角逐，最终74名青少年组优胜选手和42名成人组优胜选手赴京参加总决赛。

主办方透露，大赛颁奖晚会将于8月8日在“水立方”举行，届时全体总决赛选手将共同登台献唱。

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