碧桂园森林城市与21家机构在马签约共建产业新城

（联合早报网讯）中国碧桂园集团4日在马来西亚柔佛州首府新山碧桂园森林城市，与来自中国、马来西亚、新加坡和英国的21家机构签署战略合作协议，推进产业新城及经济贸易合作区建设。

据中新社报道，碧桂园森林城市位于马来西亚经济特区——依斯干达，占地面积约30平方公里，是由碧桂园投资1000亿美元，携手Sasaki等国际知名团队打造的可容纳几十万人口的智慧生态城市。

签约现场，森林城市与PCCW Global等三家公司签约共建智慧城市；与新加坡福克思等四家企业签约发展旅游产业；与柔佛青年创业联合会、马来西亚Imagineering Institute、马来西亚MaGIC、中国溢思得瑞科技创新集团、中国纳什空间等五家机构联手打造创新创业服务平台。据悉，PCCW Global将提供领先的通信解决方案，使森林城市能够拥有一个面向未来的数据中心。

碧桂园太平洋景有限公司执行董事奥斯曼在讲话时指出，随着“一带一路”倡议的落实，中马两国在马来西亚合作开发了产业园区、公路、铁路等一批基础设施建设项目，森林城市就是其中的代表，这一项目的建设对马来西亚的城市建设以及建筑、旅游、教育、医疗等产业提升发挥了积极的促进作用。

马来西亚柔佛州王子东姑依斯迈及王妃、柔佛州务大臣莫哈末卡立柔、柔佛州州务秘书阿兹米罗哈尼、碧桂园集团总裁莫斌等出席签约仪式。

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