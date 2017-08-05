上半年中国服务进出口总额同比增长12.9%

（联合早报网讯）8月4日，中国商务部服贸司负责人就2017年上半年中国服务进出口情况发表谈话，2017年上半年中国服务进出口实现两位数增长，进出口总额22871.4亿元，同比增长12.9%。其中，出口6950.9亿元，增长5.6%；进口15920.5亿元，增长16.5%；逆差8969.6亿元。

据中国经济网报道，6月份当月，中国服务进出口额4475.1亿元，同比增长29.7%。其中，出口1226.4亿元，增长9.3%；进口3248.8亿元，增长39.6%；逆差2022.4亿元。

相关数据显示，上半年，中国服务进出口同比增长12.9%，月度增速不断提高，今年4月份至6月份，服务进出口增速分别为5%、14.1%和29.7%，其中6月份当月同比增幅创18个月新高，环比增幅创15个月新高。

上半年，新兴领域服务出口累计3451.9亿元，同比增长10.1%，高于整体出口增速4.5个百分点，占服务出口比重为49.6%，较上年提升1.4个百分点。专业管理咨询服务、电信计算机信息服务为新兴服务出口前两大行业，分别实现出口1031.1亿元和962.9亿元，同比分别增长6.9%和13.3%，均高于整体服务出口增速。知识产权出口金额149.4亿元，同比增长458.4%，继续延续今年以来的高速增长态势。

传统服务领域（运输、旅行、建筑、加工服务）方面，上半年，出口累计3499亿元，同比增长1.5%。受益于上半年货物进出口增长19.6%的拉动，运输服务出口1178.2亿元，增长13.5%。旅行服务出口1301.9亿元，下降7.1%；建筑服务出口364.9亿元，下降2.9%；加工服务出口599.9亿元，增长0.9%。

报道称，商务部服贸司负责人表示，预计下半年中国服务进出口将保持良好发展势头，全年增速仍将高于全球平均水平，但出口增速仍将低于进口增速，贸易逆差有所扩大；新兴服务出口仍将是服务贸易发展的亮点，结构将进一步优化。

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