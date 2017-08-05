世园会考古发现完整魏晋家族墓 已发掘古墓1143座

（联合早报网讯）历时一年，位于延庆的北京世园会地下考古发掘已近尾声。北京青年报记者昨日从市文研所获悉，截至目前，世园会考古勘探面积达262万平方米，勘探发现古代墓葬1146座，已发掘1143座。6座魏晋时期的家族墓葬保存完整，这在北京的考古发现中非常少见。

据北京青年报报道，世园会考古负责人戢征介绍，根据《中华人民共和国文物保护法》和《北京市地下文物保护管理办法》的相关规定，从2014年开始，“旧城之外”占地面积大于2万平方米以上的基建项目，施工前都需要进行考古勘探。正是基于相关法规，市文物部门启动了对世园会施工现场的考古勘探工作。

去年6月，市文研所先后对世园会区域内的谷家营村和李四官庄村进行了考古调查和文物资料搜集。“此前曾在谷家营村附近发现了唐代防御军防城副使张乾耀的墓，距离世园会2公里外的南菜园地区是北京市的地下文物埋藏区，世园会北侧的西屯村也曾经发现过大量的古代地下文物遗迹。根据周边多年的发现，我们初步判断这两处村址的地下应该有文物。”戢征说。

基于前期的考古调查，去年8月，世园会考古勘探发掘正式展开。截至目前，共勘探面积262万平方米，发现墓葬1146座，包括东汉、魏晋、唐代、辽金等砖室墓以及明清时期土坑墓，时间跨度约两千年；已发掘古墓1143座，出土了东汉时期的陶俑，清代的烟袋锅和玉饰等文物。

戢征表示，目前世园会的考古发掘已接近尾声，下一步将对发掘出来的器物进行详细的整理和研究。

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