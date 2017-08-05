被指搞台独 台湾成功大学：政治认知问题

（联合早报网讯）一名大陆学生今年被录取台湾成功大学，近日申请赴台签证时，当地台办却以“成大搞台独，不准去读”为由拒绝核发。

据中央社报道，台湾国立成功大学主任秘书李俊璋今天说，没有任何一名一级主管曾在代表校方的公开场合发表过类似“搞台独”的政治立场论述。如果中国大陆官方以此为由阻止学生到台湾，应是政治上认知问题。

李俊璋说：“成大欢迎每一名成绩达到报考系所标准的被录取学生，不论是本国籍或是非本国籍的都一样。”

李俊璋表示，如果有非本国籍学生因故无法到台湾完成报到手续，校方会视个案决定处理方式；较常见的是以申请保留学籍1年方式处理。1年到期后如果还是无法报到，可再提申请，由校方审查是否核准。

李俊璋说，成大是专业高等教育学术机构，如果中国大陆官方以“（成大）搞台独”为由阻止学生到台湾，应是政治上认知问题，无关学术及教育。

据悉，据了解，北京、江苏、湖北、福建的成大陆生都受到刁难。其中有一名陆生原本以为是户籍地的台办揣摩上意的决策，因而连夜搭火车赶到省台办询问，没想到获得的回应都是“成大搞台独，不准去读”。

不过，今年录取成大的一名广州市陆生则表示，自己已经拿到签证，没有受到刁难。



免费试阅14天