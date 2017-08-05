蒋介石曾孙将成台北市长？ 名嘴:《推背图》有预言

（联合早报网讯）在台湾即将到来的2018年县市长选举中，台北市的选情格外受人关注，蓝绿阵营都在思索到底要派谁出马才有机会打败现任市长柯文哲。在这当中，有着清新形象的国民党立委蒋万安，数度被点名可能会是奇兵、黑马，现在更有人认为《推背图》中早已预言他会在2018年崭露头角。

据中时电子报报道，台湾古地图史料文物协会理事长杨莲福昨天在政论节目中，对这部撰于唐朝的预言奇书进行了解读，他认为《推背图》第四十三卦的“颂曰”律诗“黑兔走入青龙穴，欲尽不尽不可说，唯有外边根树上，三十年中子孙结”就是对蒋万安崭露头角的预言。

杨莲福认为，该诗的前两句指的是“蒋家政权”从大陆撤到台湾，并由蒋介石传给蒋经国；第三句是在说蒋经国当年和章亚若的婚外情使得几名蒋家后裔流落民间一事；而第四句的意思则为在蒋经国过世30年后，其子孙会崭露头角。蒋经国去世于1988年，30年后正是2018年，而目前蒋家台面上的政治人物只剩蒋万安一人，所以《推背图》所指的对象很可能就是他。

对此观点，来宾、资深媒体人吴国栋则有不同看法，他提到柯文哲当年之所以能从政坛崛起，是因刚好碰到洪仲丘事件、“太阳花学运”的推波助澜，而蒋万安虽有不错的先天条件，但不像柯文哲一样有后天环境的助力。不过，如果他能和蒋友柏一样，敢于批判、诚实面对蒋家过去的历史，或许真的机会成为黑马。

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