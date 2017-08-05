网友提案禁媒体播国会打架 立委：我们应检讨自己

（联合早报网讯）台湾立法院临时会日前审查前瞻基础建设计划预算，朝野立委打架、丢水球新闻，跃上美国有线电视新闻网（CNN）。有网友在“公共政策网路参与平台”提案，为提升立法品质，应禁止新闻媒体播送国会肢体冲突画面。不过，立委说此提案有干涉新闻自由疑虑，“对于国会冲突，立委反而应多检讨自己”。

据联合报报道，网友提案指出，台湾立法品质低落，许多法案都未经广泛且有建设性的讨论，就草率施行，对立方也常因意识形态不同而反对；强化立法院职能是重中之重，而要强化立法品质，“应从禁止新闻媒体播送国会肢体冲突画面开始”。

提案理由指出，新闻媒体常常播送立法院肢体冲突画面，对人民是很糟糕的教育示范，“好像有经过肢体冲突，就完成为民发声的职责”，网友认为，禁止媒体播放国会冲突画面，能降低立委肢体冲突的“诱因”，能提供法案理性讨论环境，并增进台湾的新闻品质。

民进党立委苏巧慧表示，台湾的新闻自由度高是世界公认，不可能本末倒置，限制媒体报道国会发生的事情；应该检讨的是朝野立委自己，包括问政品质、是否遵守议事规则，以及理性辩论，不能动辄发生冲突。

国民党立委王惠美说，网友提案有侵犯新闻自由之虞，实质上不太可行，毕竟记者还是需要报道新闻。不过，她也说，没有一个立委愿意打架，民主是少数服从多数，多数尊重少数，现在的执政党常用“坦克车式”多数暴力通过法案，在野党立委若不强力杯葛，对不起主流民意。

免费试阅14天