乐平冤案四被告人获国家赔偿：每人获赔逾227万

（联合早报网讯）中国江西省高级人民法院今天（5日）分别向方春平、程发根、程立和、黄志强送达了该院作出的国家赔偿决定书。根据这4份赔偿决定书，江西高院将向方春平等4人分别支付侵犯人身自由赔偿金、精神损害抚慰金共计227.574146万元到227.884814万元不等。

据人民法院报报道，赔偿请求人方春平、程发根、程立和、黄志强以其被再审改判无罪为由，分别于2017年6月8日、2017年7月5日向赔偿义务机关江西高院提出国家赔偿申请。江西高院根据《中华人民共和国赔偿法》及《最高人民法院关于人民法院办理自赔案件程序的规定》的有关规定，与各赔偿请求人进行了充分协商，各方就赔偿项目和赔偿数额达成了协议。

根据达成的协议，江西高院依法决定向赔偿请求人方春平支付侵犯人身自由赔偿金137.677702万元，精神损害抚慰金90万元，合计227.677702万元；向赔偿请求人程发根支付侵犯人身自由赔偿金137.574146万元，精神损害抚慰金90万元，合计227.574146万元；向赔偿请求人程立和支付侵犯人身自由赔偿金137.884814万元，精神损害抚慰金90万元，合计227.884814万元；向赔偿请求人黄志强支付侵犯人身自由赔偿金137.72948万元，精神损害抚慰金90万元，合计227.72948万元。



免费试阅14天